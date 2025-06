Putin riaccende le tensioni: “l’Ucraina è nostra, siamo un solo popolo” | VIDEO

MeteoWeb

Le parole del presidente russo Vladimir Putin tornano a infiammare il dibattito internazionale sul conflitto in Ucraina. In un’intervista riportata dall’agenzia statale russa TASS, il leader del Cremlino ha affermato: “considero il popolo russo e quello ucraino un unico popolo. In questo senso tutta l’Ucraina è nostra”, dichiarazione che rilancia apertamente la visione storica e ideologica della Russia su Kiev e i territori ucraini. Putin ha poi precisato che “la Russia non sta cercando la capitolazione dell’Ucraina”, ma continua a chiedere che “venga riconosciuta la realtà sul campo”, un chiaro riferimento ai territori ucraini occupati militarmente e di fatto sotto controllo russo. Le dichiarazioni del presidente arrivano in un momento in cui i negoziati sono fermi e le operazioni militari proseguono. Mentre Kiev chiede il ritiro totale delle truppe russe, Mosca insiste su una soluzione che tenga conto delle attuali linee di controllo.