Quando il pericolo viene dallo Spazio: oggi è l’Asteroid Day 2025

Oggi, 30 giugno 2025, si celebra l’Asteroid Day, la Giornata Internazionale degli Asteroidi, istituita ufficialmente dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2016 (risoluzione A/RES/71/90). La data non è casuale: proprio il 30 giugno del 1908 un asteroide esplose nei cieli sopra la Siberia, nei pressi del fiume Tunguska, abbattendo circa 80 milioni di alberi in un’area di 2.000 km². Un evento devastante, che fortunatamente non provocò vittime dirette, ma che resta il più potente impatto di un oggetto cosmico con la Terra in epoca moderna.

Questa giornata non è solo commemorativa, ma ha una missione chiara: aumentare la consapevolezza pubblica sul rischio di impatto degli asteroidi e sull’importanza di una risposta internazionale coordinata in caso di minaccia concreta da parte di oggetti vicini alla Terra (NEO – Near-Earth Objects).

La minaccia dei NEO: dati e realtà

I NEO includono asteroidi e comete la cui orbita li porta entro 1,3 unità astronomiche dal Sole, ovvero meno di 195 milioni di km . Di particolare interesse sono quelli che si avvicinano a meno di 7,5 milioni di km dalla Terra e hanno dimensioni superiori ai 140 metri: questi rappresentano una potenziale minaccia catastrofica. Secondo il Center for NEO Studies della NASA, sono già stati identificati oltre 36mila asteroidi di questo tipo.

Esempi recenti non mancano: il meteorite di Chelyabinsk del 15 febbraio 2013, con i suoi 18 metri di diametro e 440 kilotoni di energia sprigionata (30 volte la bomba di Hiroshima), ha dimostrato che anche piccoli asteroidi possono avere effetti devastanti.

2029: un’opportunità celeste senza precedenti

Nel 2024 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2029 “Anno Internazionale della Consapevolezza sugli Asteroidi e della Difesa Planetaria”. Il motivo? Il 13 aprile 2029 l’asteroide 99942 Apophis sfiorerà la Terra passando a soli 32.000 km dalla superficie, all’interno dell’orbita geostazionaria. Pur non rappresentando un pericolo, sarà visibile a occhio nudo da molte regioni del globo, offrendo una rara occasione per coinvolgere il pubblico in un evento astronomico straordinario e per sensibilizzare sul valore scientifico degli asteroidi e sulle strategie di difesa planetaria.

Coordinamento globale

La prevenzione di impatti catastrofici richiede un’azione collettiva. A tal fine, le Nazioni Unite hanno promosso la creazione di due importanti organismi nel 2014:

International Asteroid Warning Network (IAWN) : rete internazionale di allerta che assiste i governi nell’analisi del rischio e nella pianificazione delle risposte;

: rete internazionale di allerta che assiste i governi nell’analisi del rischio e nella pianificazione delle risposte; Space Mission Planning Advisory Group (SMPAG): forum tecnico che riunisce le agenzie spaziali per identificare tecnologie e strategie utili a deviare o mitigare la minaccia di un impatto.

Entrambi operano sotto l’egida del Comitato per gli Usi Pacifici dello Spazio Extra-atmosferico (COPUOS), in stretta collaborazione con l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari dello Spazio (UNOOSA), per garantire che la protezione del nostro pianeta sia una priorità condivisa e basata su basi scientifiche solide.

Asteroid Day 2025, un futuro da osservare (e proteggere)

L’Asteroid Day 2025 è un’occasione per riflettere non solo sulla fragilità del nostro pianeta, ma anche sulla straordinaria capacità dell’umanità di organizzarsi, studiare e prepararsi. La difesa planetaria non è più solo materia da fantascienza: è una responsabilità concreta che richiede consapevolezza pubblica, collaborazione internazionale e investimento scientifico.

Nel cielo di Apophis del 2029 non ci sarà paura, ma conoscenza — e forse, anche un pizzico di meraviglia.