Al rigassificatore di Ravenna la discarica del primo cargo di GNL: visita dei vertici dei Vigili del Fuoco | FOTO

Il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Eros Mannino, ha visitato in data odierna la FSRU BW Singapore, la nave rigassificatrice Snam operativa dallo scorso mese di maggio nelle acque antistanti Ravenna. La delegazione, composta dal Direttore dell’Emergenza Ghimenti, dal Direttore della Prevenzione incendi Boscaino, dal Direttore dell’Emilia Romagna Notaro, ha assistito, tra le altre cose, alla discarica in piena sicurezza del primo carico commerciale destinato alla BW Singapore e proveniente dal terminale di liquefazione di Plaquemines, negli Stati Uniti.

La nave, acquistata da Snam nel luglio 2022 in risposta all’emergenza derivante dalla crisi russo-ucraina, è dotata – come l’Italis LNG già in esercizio a Piombino – di una capacità di rigassificazione annua di 5 miliardi di metri cubi, a garanzia dell’ulteriore diversificazione degli approvvigionamenti energetici del Paese.

Il gas naturale liquefatto, spiegano da Snam, “continua a fornire un contributo fondamentale per la sicurezza del sistema energetico italiano”. Nel 2024, sono arrivati 150 carichi, principalmente da Qatar (il 36%), Stati Uniti (il 34%), Algeria (il 20%), ma anche da Egitto, Spagna, Congo, Angola, Guinea Equatoriale e altre nazioni. Per quel che riguarda il 2025, il totale dei carichi di GNL giunti in Italia da gennaio ad oggi ammonta a 95, provenienti prevalentemente da Stati Uniti, Qatar e Algeria, oltre che da altri Paesi africani e dalla Spagna. Le forniture di GNL rappresentano oggi circa il 30% degli approvvigionamenti complessivi di gas del Paese.