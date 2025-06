REAS 2025: torna il grande salone internazionale dell’emergenza

MeteoWeb

Offrire una visione integrata del sistema emergenza in Italia, che presenti le ultime tecnologie disponibili sul mercato e favorisca anche la formazione di operatori e volontari. È questo l’obiettivo di “REAS 2025”, 24ª edizione del Salone internazionale dell’Emergenza, che si svolgerà dal 3 al 5 ottobre presso il Centro Fiera Montichiari (Brescia). A poco meno di quattro mesi dall’apertura, la manifestazione si avvia verso il sold-out grazie alla partecipazione di centinaia di aziende e associazioni italiane ed estere dei settori antincendio, protezione civile, primo soccorso, ausili per persone con disabilità e sicurezza sul lavoro. Importante anche il programma di convegni e conferenze, che fornirà ai visitatori una preziosa opportunità di approfondimento e di confronto tra diverse esperienze operative. “A REAS l’offerta espositiva è sempre andata di pari passo con quella dei contenuti”, spiega Ezio Zorzi, direttore del Centro Fiera Montichiari. “Visitare la nostra fiera è un modo per conoscere e valutare tecnologie e servizi innovativi per il comparto emergenza e, al tempo stesso, è un’occasione imperdibile per accedere a contenuti formativi di alto livello”.

Sul fronte espositivo, a “REAS 2025” aumenterà la partecipazione delle principali realtà del settore emergenza e protezione civile, con spazi espositivi e aree test esterne che offriranno un’occasione in più per presentare grandi veicoli e proporre simulazioni operative. Nei padiglioni del quartiere fieristico, sarà possibile visionare nuovi mezzi e attrezzature per gli interventi nelle aree colpite da catastrofi naturali, veicoli speciali capaci di operare in zone allagate o terremotate, droni e robot cingolati per la ricerca di dispersi, sensori di nuova generazione per il controllo dei fiumi e dei vulcani, ambulanze dotate di apparecchiature salvavita e sistemi di comunicazione per i collegamenti tra centri operativi e soccorritori. Una visibilità sempre maggiore sarà riservata al settore antincendio, con la presenza di veicoli e attrezzature di ultima generazione, e anche ai nuovi mezzi d’emergenza per il primo soccorso e agli ausili innovativi per persone con disabilità.

La crescita della parte espositiva si accompagnerà a quella dell’offerta formativa. In particolare, nel programma di seminari, convegni e workshop aumenteranno gli eventi sui temi dell’antincendio in aree boschive. Il cambiamento climatico e la conseguente recrudescenza di incendi di boschi e foreste in Europa e nel mondo rendono indispensabile intensificare l’attività di monitoraggio e prevenzione, sfruttando al meglio le nuove tecnologie legate all’utilizzo di satelliti e droni e all’elaborazione dei loro dati, in cui anche l’intelligenza artificiale avrà un ruolo sempre più decisivo. “Il tema della formazione ha sempre avuto un ruolo chiave per REAS”, sottolinea il direttore Zorzi. “In vista della prossima edizione, siamo al lavoro su un ampio programma di appuntamenti formativi e di dimostrazioni pratiche da ospitare durante le tre giornate a Montichiari. Come ogni anno, la nostra fiera costituirà un prezioso momento di dialogo e di confronto tra professionisti e volontari, in cui testare protocolli operativi e dibattere i principali temi di attualità”.

Il salone “REAS” è organizzato dal Centro Fiera Montichiari in partnership con la Hannover Fairs International GmbH e con “Interschutz”, la fiera specializzata leader a livello mondiale che si svolge ogni 4 anni ed è in programma dall’1 al 6 giugno 2026 a Hannover (Germania). L’edizione 2024 di “REAS” ha visto oltre 30mila presenze, con gli stand di 271 espositori dall’Italia e da altri 18 Paesi, oltre ad un programma di 44 convegni e workshop con oltre 100 relatori coinvolti. Anche quest’anno, il salone avrà numerosi patrocini da Enti, Regioni, Corpi dello Stato e Associazioni del sistema italiano di gestione dell’emergenza. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, previa registrazione online che sarà attivata a breve. Ulteriori informazioni su www.reasonline.it.