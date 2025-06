Recupero del relitto del Bayesian: riprendono i preparativi tecnici

MeteoWeb

Riprendono oggi i preparativi tecnici per il recupero del Bayesian, il superyacht del miliardario britannico Mike Lynch, affondato nell’agosto scorso al largo di Porticello. Nell’incidente hanno perso la vita 7 persone, tra cui Lynch stesso, la figlia 18enne Hannah e altre cinque persone a bordo. Il 9 maggio è deceduto anche un sub olandese durante operazioni tecniche. Tre membri dell’equipaggio – il comandante James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio di guardia Matthew Griffith – sono indagati per omicidio colposo plurimo e naufragio colposo dalla Procura di Termini Imerese.

Dopo un vertice con la Guardia Costiera, i consulenti, i legali delle parti e la società incaricata del recupero, è stato fissato un nuovo cronoprogramma: salvo imprevisti, il relitto sarà riportato in superficie tra il 26 e il 27 giugno. Due piattaforme con gru, Hebo Lift 2 e Hebo Lift 10, sono già in posizione. Tutte le operazioni verranno effettuate con droni subacquei, senza sommozzatori. La società responsabile ha previsto un sollevamento in due fasi, prima da poppa e poi da prua, per garantire l’integrità dello scafo.