Gallina (Reggio Calabria), strage silenziosa di gatti: la denuncia con un’azione simbolica | FOTO

“Nella notte del 5 giugno, in quel di Gallina (Reggio Calabria), i militanti del Nuovo Fronte Politico hanno compiuto un’azione simbolica per denunciare una situazione inaccettabile che si protrae da quasi un anno: una strage silenziosa di gatti appartenenti a una colonia felina censita e tutelata per legge. Decine di animali vengono investiti e schiacciati sull’asfalto ogni giorno, senza che i responsabili si fermino e senza che le istituzioni intervengano. Rammentiamo, a proposito, una nostra segnalazione risalente a novembre 2024, totalmente ignorata dall’amministrazione comunale. Uno smacco verso il lavoro instancabile di cittadini che si prendono cura delle creature. La questione non riguarda solo la tutela degli animali in senso stretto, ma princìpi quali civiltà, legalità e sicurezza. La velocità incontrollata, che raggiunge i 100 km/h in un quartiere residenziale, non mette a rischio solo i gatti, ma tutti i cittadini: bambini che attraversano la strada, anziani che escono di casa, chiunque viva o frequenti Gallina ogni giorno”: è quanto si legge in una nota.

“Da parte del palazzo ravvisiamo soltanto trascuranza e indifferenza.

Per questo, insieme all’ENPA, abbiamo deciso di lanciare tale iniziativa: una gigantografia con un messaggio forte per smuovere le coscienze e richiamare l’attenzione su un problema che non può più essere tollerato. Non basta infatti l’empatia, ma occorrono soluzioni concrete.

Ribadiamo dunque la necessità di provvedimenti immediati e reali:

Installazione di dossi artificiali

Collocazione di dissuasori di velocità

Installazione di telecamere

Posizionamento di cartelli visibili

Difendere il diritto alla vita, espresso nella sopravvivenza e nel criterio qualitativo, è la premessa del senso civico. Noi non staremo a guardare. Continueremo a vigilare e a batterci fino a quando questo malcostume non sarà risolto. Gallina merita rispetto”, conclude il comunicato.