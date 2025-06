La Regione Lombardia apre al confronto sul ruolo del Biologo nella nutrizione clinica: soddisfazione dell’Ordine regionale

MeteoWeb

La Regione Lombardia, “accoglie la proposta di confronto relativa al ruolo del Biologo nell’ambito della nutrizione clinica, in particolare nel contesto di quanto previsto dalla DGR XII/4437/2025. In rappresentanza di tutti i Biologi lombardi, il Presidente dell’Ordine dei Biologi della Lombardia Dott. Rudy Alexander Rossetto desidera condividere con grande soddisfazione la lettera a firma del Direttore Generale di Regione Lombardia Mario Giovanni Melazzini, un documento di fondamentale importanza che riflette l’impegno e la professionalità della categoria. Questa lettera rappresenta un passo significativo nel riconoscimento del ruolo cruciale dei biologi nel contesto scientifico, sanitario e ambientale della nostra regione”: è quanto si legge in una nota.

La lettera

“Egregio Presidente,

La ringraziamo per la gentile richiesta dell’Ordine dei Biologi della Lombardia da Lei rappresentato e per il tono costruttivo con cui la stessa è stata formulata, sempre in linea con il rapporto di stretta e fattiva collaborazione instauratosi negli anni tra le nostre rispettive Istituzioni. Regione Lombardia accoglie con favore la proposta di confronto relativa al ruolo del Biologo nell’ambito della nutrizione clinica, in particolare nel contesto di quanto previsto dalla DGR XII/4437/2025. Il tema dell’apertura di un tavolo dedicato verrà discusso nell’incontro del 23 giugno p.v. del Coordinamento della Rete della Nutrizione Clinica di Regione Lombardia, al fine di procedere ad un’attivazione che possa valutare congiuntamente con Voi l’attuale scenario e le possibili azioni da intraprendere, con particolare riferimento alle specifiche competenze e funzioni del Biologo negli ambiti della nutrizione clinica a livello territoriale e ospedaliero”.