Regno Unito abbandona un maxi-progetto: stop al cavo sottomarino più lungo del mondo

Il Regno Unito ha dichiarato che non porterà avanti il ​​progetto da 25 miliardi di sterline (29 euro) per sfruttare l’energia rinnovabile marocchina attraverso quello che sarebbe stato il cavo elettrico sottomarino più lungo del mondo. “Il governo ha concluso che al momento non è nell’interesse nazionale continuare a valutare il sostegno al progetto energetico Marocco-Regno Unito”, ha affermato il ministro del Dipartimento dell’energia, Michael Shanks, in una dichiarazione scritta al Parlamento.

Il progetto Xlinks mirava a fornire Energia a 7 milioni di case britanniche entro il 2030 utilizzando l’energia solare ed eolica del Sahara. Il piano prevedeva la costruzione di 3.800 chilometri di cavi sottomarini ad alta tensione in corrente continua dal Marocco all’Inghilterra sud-occidentale. Era stato designato dal precedente governo conservatore come “progetto di importanza nazionale”, ma ha dovuto affrontare importanti ostacoli finanziari e normativi.