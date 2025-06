Il Regno Unito in stato di allerta per un possibile attacco USA all’Iran: le voci sulle intenzioni di Trump

MeteoWeb

Il conflitto tra Israele e Iran continua a scatenare tensioni. Secondo il Financial Times, il primo ministro britannico Kier Starmer ha messo il governo in stato di allerta per la possibilità concreta di un attacco statunitense contro l’Iran. La notizia arriva in un contesto già infiammato da scontri e provocazioni su più fronti. A riportare un quadro ancora più grave è il Wall Street Journal, secondo cui il presidente statunitense Donald Trump avrebbe già approvato i piani militari per colpire Teheran. Tuttavia, avrebbe deciso di rimandare l’ordine finale, in attesa di verificare le intenzioni dell’Iran. Tre fonti a conoscenza diretta delle discussioni interne all’amministrazione USA avrebbero confermato l’informazione.

Il Regno Unito corre ai ripari

A rafforzare la preoccupazione britannica, il Ministro degli Esteri del Regno Unito è volato a Washington per incontri urgenti con il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Lo scopo: discutere la situazione nel Medio Oriente e prevenire un’escalation che potrebbe rapidamente coinvolgere altri Paesi della regione.

Funerali e vendette

Sempre oggi, in Iran, si sono svolti i funerali di alcuni alti comandanti delle Guardie Rivoluzionarie, recentemente uccisi in un’operazione attribuita al Mossad israeliano. Un evento che ha contribuito a infiammare ulteriormente gli animi a Teheran, alimentando il rischio di rappresaglie.