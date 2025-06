Il Regno Unito ritira il personale dell’ambasciata in Iran per motivi di sicurezza

MeteoWeb

Il Regno Unito ha annunciato il ritiro temporaneo del personale dalla sua ambasciata a Teheran, a causa della delicata situazione di sicurezza nella regione. La decisione è stata comunicata dal Foreign Office britannico attraverso una nota ufficiale. “Abbiamo adottato una misura precauzionale per ritirare temporaneamente il nostro personale diplomatico dal territorio iraniano”, ha dichiarato il Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO). “La nostra ambasciata continuerà a operare da remoto”. Il ritiro non comporta la chiusura dell’ambasciata, ma una riduzione del personale fisicamente presente nella capitale iraniana, in attesa che le condizioni migliorino.

Già all’inizio della settimana, il Regno Unito aveva preso una decisione simile, ritirando temporaneamente i familiari dei membri del personale diplomatico presso l’ambasciata e il consolato in Israele, sempre per motivi legati alla sicurezza. La mossa evidenzia la crescente preoccupazione per l’instabilità nella regione mediorientale, e segue una serie di tensioni geopolitiche che stanno coinvolgendo più paesi e interessando direttamente il personale diplomatico all’estero.