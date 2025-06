C’è una regola molto semplice che sembra governare la vita sulla Terra

MeteoWeb

Un recente studio ha rivelato un’affascinante e apparentemente semplice regola che potrebbe governare l’organizzazione della vita sulla Terra. Indipendentemente dalla specie o dall’habitat, gli organismi sembrano aggregarsi seguendo un modello sorprendentemente coerente. Questa scoperta suggerisce una prevedibilità nella distribuzione della vita che potrebbe avere implicazioni significative per la conservazione e la comprensione dell’evoluzione.

I “punti caldi” della biodiversità

La ricerca, che ha esaminato oltre 30mila specie tra vertebrati terrestri e marini, invertebrati e piante, ha individuato un modello costante in ogni angolo del pianeta: la maggior parte delle specie si raggruppa in piccole aree definite “punti caldi” (hotspot). Allontanandosi da questi centri, il numero di specie diminuisce progressivamente.

“Questo modello suggerisce che la vita sulla Terra potrebbe essere, in una certa misura, prevedibile“, ha affermato Joaquín Calatayud, co-autore dello studio. Questa prevedibilità si rivela uno strumento prezioso per comprendere la diversificazione delle specie nel corso della storia e per ottenere informazioni su come gli ecosistemi potrebbero evolvere in futuro.

I “cori” della vita e la loro importanza ecologica

Rubén Bernardo-Madrid, autore principale dello studio, ha spiegato che “in ogni bioregione, c’è sempre un’area centrale dove vive la maggior parte delle specie. Da quel nucleo, le specie si espandono nelle aree circostanti, ma solo un sottoinsieme riesce a persistere. Sembra che questi nuclei forniscano condizioni ottimali per la sopravvivenza e la diversificazione delle specie, agendo come una fonte da cui la biodiversità si irradia verso l’esterno“.

Nonostante le loro dimensioni ridotte, queste zone centrali esercitano un’influenza sproporzionata sulla biodiversità dell’intera regione. Per questo motivo, i ricercatori sottolineano l’importanza di dare priorità alla loro salvaguardia nelle strategie di conservazione.

La vita sulla Terra, il “filtro ambientale” come principio chiave

Ci si aspetterebbe che la distribuzione delle specie vari notevolmente tra le diverse bioregioni, data la diversità delle forme di vita e le storie ambientali e culturali uniche. Tuttavia, il modello osservato è risultato essere il medesimo ovunque. Ciò indica un processo generale noto come “filtro ambientale“, un principio chiave in ecologia per spiegare la distribuzione delle specie, di cui finora non c’era stata alcuna evidenza empirica.

“Non importa se il fattore limitante è il caldo, il freddo, la siccità o la salinità. Il risultato è sempre lo stesso: solo le specie in grado di tollerare le condizioni locali si stabiliscono e persistono, creando una distribuzione prevedibile della vita sulla Terra“, ha dichiarato la professoressa Manuela González-Suárez.

Comprendere la distribuzione delle specie su più rami della vita e su scala planetaria sarà inestimabile per trovare una base per le decisioni che prenderemo per proteggere il nostro pianeta di fronte ai cambiamenti globali. Lo studio è stato pubblicato su Nature Ecology & Evolution.