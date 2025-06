Ricerche senza esito in Versilia: nessun velivolo individuato dopo segnalazione di interruzione del segnale satellitare

MeteoWeb

Nessun riscontro sul campo, nessun velivolo individuato: non hanno dato finora alcun esito le ricerche tra l’abitato di Basati e quello di Minazzana, frazioni montane del comune di Seravezza in Versilia (Lucca), scattate a metà pomeriggio in seguito di una segnalazione automatica innescata dall’interruzione di un segnale satellitare di un presunto mezzo in volo nell’area. I Vigili del Fuoco hanno dispiegato diversi mezzi tra cui un elicottero e personale a terra. Anche i Carabinieri sono impegnati nelle ricerche. Il sindaco di Seravezza Lorenzo Alessandrini si è recato in zona per seguire da vicino l’evolversi della situazione.