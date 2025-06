Rischio terremoti in aumento: la placca indiana continua a sfaldarsi, nuovo allarme sismico per l’Asia meridionale

MeteoWeb

Una nuova e sorprendente scoperta geologica sta cambiando la nostra comprensione dei movimenti tettonici in Asia meridionale. Secondo un team internazionale di scienziati, la placca indiana – responsabile dell’innalzamento dell’Himalaya – starebbe subendo una frattura verticale in profondità, un processo noto come delaminazione. Una dinamica sotterranea complessa che potrebbe avere conseguenze rilevanti sia a livello geologico che per la sicurezza sismica di milioni di persone.

Una scoperta rivoluzionaria sotto la crosta terrestre

La ricerca, presentata recentemente durante i lavori dell’American Geophysical Union, ha documentato un fenomeno raramente osservato in regioni continentali: la separazione verticale interna di una placca tettonica. A circa 100 chilometri di profondità sotto il Tibet, la porzione inferiore della placca indiana si sarebbe staccata dalla parte superiore, sprofondando lentamente nel mantello terrestre.

Questa scoperta, frutto di anni di indagini geofisiche e analisi sismiche ad alta risoluzione, mette in discussione il modello classico della subduzione semplice, secondo cui la placca indiana si infila integralmente sotto quella eurasiatica. Il nuovo scenario suggerisce invece una dinamica a due livelli, molto più complessa e imprevedibile.

Cos’è la delaminazione e perché è importante

La delaminazione è un processo geodinamico in cui lo strato più profondo, freddo e denso di una placca continentale si separa da quello superiore e inizia a sprofondare nel mantello. Questo evento, seppur lento e invisibile in superficie, genera grandi quantità di energia e tensione nella crosta, aumentando il rischio di forti terremoti.

Nel caso dell’India, la separazione sta avvenendo sotto la zona più complessa del pianeta dal punto di vista tettonico: quella che ha dato origine all’Himalaya e all’altopiano tibetano. Qui la collisione tra India ed Eurasia ha creato una compressione estrema che, secondo gli scienziati, avrebbe provocato lo sfaldamento verticale della placca.

Come è stato rilevato il fenomeno?

Sismologia avanzata: grazie a fitte reti di sismografi installati in tutta la regione, i ricercatori hanno tracciato una mappa tridimensionale della placca, identificando due “masse” sovrapposte ma separate.

grazie a fitte reti di sismografi installati in tutta la regione, i ricercatori hanno tracciato una mappa tridimensionale della placca, identificando due “masse” sovrapposte ma separate. Isotopi del mantello: l’analisi dei gas emessi da alcune sorgenti termali tibetane ha rilevato anomalie nell’elio-3, un isotopo che proviene dalle profondità del mantello, segnalando la presenza di un’interfaccia di discontinuità tra le due porzioni della placca.

Quali rischi comporta questa scoperta?

L’identificazione della delaminazione porta con sé implicazioni sismiche importanti. Lo sfaldamento interno della placca aumenta lo stress tettonico in tutta l’area himalayana, rendendo più probabili terremoti profondi e di elevata magnitudo. Le aree a maggiore rischio includono il Nepal, il nord dell’India, il Bhutan e parte del Tibet.

Inoltre, la divisione verticale della placca può generare nuove faglie attive, deformazioni superficiali e anomalie nella distribuzione del calore sotterraneo. Tutti elementi che potrebbero alterare nel tempo il paesaggio morfologico dell’altopiano tibetano e influenzare persino il corso dei fiumi principali.

Una nuova pagina per la geologia asiatica

Per decenni si è creduto che la placca indiana si infilasse come un unico blocco sotto l’Eurasia. Ora, con questa scoperta, prende forma una teoria molto più articolata: la placca sta sì scivolando verso nord, ma nel farlo si sta spezzando internamente. Questa comprensione apre nuove prospettive non solo per la sismologia asiatica, ma anche per lo studio dei grandi orogenesi (catene montuose) e dell’evoluzione geodinamica dei continenti.

Verso una migliore previsione dei terremoti?

Conoscere la struttura tridimensionale della placca indiana rappresenta un passo avanti cruciale per affinare i modelli di previsione sismica. La presenza di delaminazione rende più complesso il quadro, ma anche più realistico: i modelli geodinamici futuri dovranno considerare questa variabile per valutare correttamente i rischi sismici e pianificare eventuali misure di prevenzione.

In un’area densamente popolata come il subcontinente indiano, dove vivono oltre 1,4 miliardi di persone, ogni progresso nella comprensione dei processi tettonici può fare la differenza tra prevenzione e tragedia.