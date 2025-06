Caos sui binari: forti ritardi sulla Roma-Napoli e Milano-Bologna per guasti tecnici ai treni

MeteoWeb

La circolazione dei treni è fortemente rallentata sulla tratta Roma-Napoli, per un inconveniente tecnico a un treno di altra Impresa ferroviaria nei pressi di Anagni. Lo fa sapere Trenitalia, gruppo Fs. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti. Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti. Ritardi anche sulla Milano-Bologna, per un per un inconveniente tecnico a un treno a Reggio Emilia AV. I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti.

Linea Milano-Venezia

Rallentamenti fino a 30 minuti sulla linea Milano-Venezia in prossimità di Verona Porta Nuova per un inconveniente tecnico alla linea, secondo l’ultimo aggiornamento (21.10) di Infomobilità. Prosegue l’intervento dei tecnici di Rfi.