Robot italiani all’Expo di Osaka: il futuro dell’innovazione passa per la Liguria

MeteoWeb

Dal fondo del mare agli ospedali, passando per città e porti, la robotica italiana si racconta all’Expo 2025 di Osaka con i robot umanoidi Pepper e R1. Dal 29 giugno al 5 luglio guideranno i visitatori all’interno del Padiglione Italia, nello spazio curato dalla Regione Liguria e dedicato all’innovazione. Cuore dell’esposizione è il video EXPOsing Raise – Present and future of Italian Robotics and AI, una narrazione multimediale che mostra i risultati del progetto Raise, ecosistema ligure che integra intelligenza artificiale e robotica.

Dalla salute personalizzata alla logistica portuale, passando per la tutela ambientale e le città smart, il percorso interattivo esplora dodici modelli 3D creati da ricercatori dei cinque Spoke di Raise. Il pubblico potrà interagire con interfacce, app, piattaforme inclusive e osservare all’opera robot quadrupedi, droni, cingolati e ROV subacquei in azione tra mare e terra.

Coordinato dallo Spoke 5 e supportato da ETT Dedagroup, il progetto ha coinvolto oltre 100 persone. Il risultato? Un’opera audiovisiva collettiva che rende visibile il futuro dell’innovazione italiana, nato dalla collaborazione e da una visione condivisa.