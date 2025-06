Roma, 5 bimbi ricoverati dopo bagno in piscina

MeteoWeb

Nel pomeriggio di domenica, 5 bambini sono stati ricoverati in ospedale dopo aver accusato un malore mentre si trovavano in una piscina di un impianto sportivo situato nella zona della Borghesiana, alla periferia di Roma. I piccoli sono stati soccorsi tempestivamente e trasportati in ospedale per accertamenti. Tra loro, un bambino di 9 anni versa in condizioni più gravi ed è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. In corso le indagini della polizia. I primi accertamenti ipotizzano un’intossicazione da cloro come possibile causa del malore.