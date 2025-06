Roma Capitale e FAO insieme per educare al cibo sostenibile: al via il progetto nelle scuole

MeteoWeb

Oggi l’’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) e Roma Capitale hanno lanciato “Insieme per l’educazione alimentare nelle scuole di Roma”, una nuova iniziativa dedicata a promuovere educazione alimentare e comportamenti di consumo sostenibile in tutte le scuole municipali della Capitale. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per l’80º anniversario dell’Organizzazione ed è stata presentata nel corso di una cerimonia ufficiale al Campidoglio, alla presenza del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e del Direttore Generale della FAO, QU Dongyu.

Rivolta a studenti di tutte le età, la campagna mira a rafforzare la consapevolezza sui temi dell’alimentazione, dei sistemi agroalimentari e della sostenibilità ambientale, in linea con il mandato della FAO.

“Attraverso l’educazione possiamo ispirare le nuove generazioni”, ha dichiarato il Direttore Generale della FAO. “Non si tratta solo di una campagna di sensibilizzazione. È un percorso che ci permetterà di esplorare insieme temi fondamentali come le diete sane, la sicurezza alimentare e lo spreco di cibo”, ha aggiunto.

Percorsi educativi per ogni fascia scolastica

Per i bambini della scuola dell’infanzia (3–6 anni), la FAO sta preparando un Quaderno delle Attività, pensato per avvicinarli in modo ludico e accessibile ai principi di una corretta alimentazione e di uno stile di vita sostenibile. Il materiale sarà parte di un pacchetto educativo più ampio, che includerà anche un gioco da tavolo illustrato ispirato alla città di Roma e un kit dedicato agli insegnanti.

Da ottobre 2025, gli studenti delle scuole primarie e secondarie potranno inoltre partecipare a visite guidate gratuite al nuovo FAO MuNe – Museo e Rete per l’Alimentazione e l’Agricoltura, la cui inaugurazione è prevista per il 16 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Il museo offrirà percorsi interattivi che uniscono cibo, cultura e innovazione, consentendo ai giovani visitatori di entrare in contatto diretto con il lavoro della FAO.

Le scuole avranno inoltre l’opportunità di ospitare esperti FAO nelle proprie classi, per attività di approfondimento e confronto su temi legati ai sistemi agroalimentari, alla sostenibilità e alle sfide globali della sicurezza alimentare.

Il FAO MuNe sarà una piattaforma permanente per l’educazione e la sensibilizzazione, nata per promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dell’alimentazione e stimolare azioni concrete verso sistemi agroalimentari più sostenibili e inclusivi.

“Insieme, stiamo piantando i semi del cambiamento per un futuro migliore – per le persone, per il pianeta e per la prosperità”, ha detto il Direttore Generale.

Questa nuova iniziativa si inserisce nella storica collaborazione tra la FAO e la città di Roma, che dal 1951 ospita la sede centrale dell’Organizzazione, e conferma una visione condivisa per costruire sistemi agroalimentari più equi, sostenibili e resilienti per le generazioni future.