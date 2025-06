Roma, giovane falco pellegrino intrappolato in una chiostrina salvato dai vigili del fuoco

MeteoWeb

Un giovane esemplare di falco pellegrino è stato tratto in salvo nel cuore di Roma, grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Il rapace si era introdotto all’interno di una chiostrina in un palazzo di via Volturno, nel quartiere Esquilino, rimanendo intrappolato senza possibilità di uscita. L’allarme è scattato nella mattinata di oggi, quando alcuni residenti hanno notato l’animale in difficoltà e hanno prontamente contattato i soccorsi. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco del comando di Roma, che ha operato con delicatezza per evitare di ferire il volatile. Il falco è stato recuperato in sicurezza e sistemato in un contenitore idoneo al trasporto. Successivamente, l’animale è stato affidato agli esperti del Centro Recupero Fauna Selvatica del Bioparco di Roma, dove sarà sottoposto a controlli veterinari e, se in buone condizioni, verrà reintrodotto nel suo habitat naturale.