Roma: incendio vicino allo scalo di Ciampino, problemi anche sulle linee ferroviarie

Mentre la temperatura massima si porta sui +35-36°C in alcune zone della città oggi, si registrano alcuni incendi a Roma. Un incendio di colture è divampato nei pressi dell’entrata dell’aeroporto di Ciampino. Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Inoltre, un vasto rogo di bosco e sterpaglie è scoppiato nello stesso quadrante della città, a ridosso di via Ardeatina. Le fiamme si sono propagate vicino a un garage aziendale.

Problemi anche per i treni a causa delle alte temperature e degli incendi. A causa di un incendio in prossimità dei binari, dalle ore 16:40 sulla linea Viterbo – Roma Tiburtina, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Cesano di Roma e La Storta. In corso l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici di RFI. I treni potranno subire limitazioni e cancellazioni; in corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale

Dalle ore 15:00, sulla linea Roma – Napoli via Formia, la circolazione ferroviaria è rallentata tra Formia e Sessa Aurunca per le alte temperature registrate. I treni potranno subire rallentamenti fino a 60 minuti, limitazioni e cancellazioni, rende noto Rfi.