Roma Termini, presentato l’Intercity di Trenitalia dedicato a “Elio” di Disney e Pixar: un viaggio tra stelle e personaggi animati

E’ stato presentato sul binario 25 della stazione Roma Termini, un Intercity di Trenitalia (Gruppo FS) dedicato al film “Elio” della Disney e Pixar. La livrea del treno che girerà l’Italia è completamente rivestita con le immagini dei personaggi principali del cartone animato, nelle sale italiane da domani 18 giugno. Anche la carrozza 3 al suo interno è arredata con tavolini a tema e il tetto e le pareti sono stellate, per ricostruire l’atmosfera del film: sembrerà di viaggiare nello spazio. Costruire campagne emozionali e coinvolgenti “per Trenitalia è un must, noi lavoriamo da anni in quest’ottica e soprattutto la partnership con Disney è la principale rappresentazione. Lavoriamo per offrire al nostro cliente un servizio end-to-end con esperienze sempre all’avanguardia e il più possibile innovative”. Lo ha detto Mario Alovisi, direttore Marketing di Trenitalia, presente all’evento. “L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio che vede delle partnership dedicate, come quella Disney per Intercity. Lo stesso lavoro lo stiamo facendo per i treni regionali e per i treni ad alta velocità”.

Quanto al piano marketing di Trenitalia ha aggiunto: “lo stiamo rivedendo in questi giorni, ma sicuramente si baserà sullo sviluppo delle attività di CRM (Customer Relationship Management, ndr), per capire ancora meglio le esigenze dei nostri clienti, delle attività di rivisitazione delle tematiche di pricing e review management e una fortissima attenzione ai servizi cosiddetti ancillari che vengono offerti ai nostri clienti. Noi vendiamo sicuramente un’esperienza in treno, ma diciamo che dobbiamo offrire un’esperienza a 360 gradi, da quando il cliente parte dalla propria casa fino a quando arriva a destinazione”.

Sugli investimenti invece ha affermato che “sono tantissimi, le attività di PNRR, soprattutto legate al mondo infrastrutturale, sono tante. Stiamo rispettando il nostro programma e l’obiettivo è appunto migliorare l’aspetto infrastrutturale per garantire ancora di più per la mobilità integrata lungo tutto il Paese servizi decisamente migliori”. All’evento era presente anche Francesca Serra, direttore Business Intercity di Trenitalia, oltre alle registe del film Domee Shi e Madeline Sharafian, alla produttrice Mary Alice Drumm e alle voci italiane Alessandra Mastronardi e Adriano Giannini e agli Ambassador di Intercity Linda Raimondo, Pasquale D’Anna, Matteo Pelusi e Ginevra Iorio.