Rottweiler usato per aggredire due persone: 38enne condannato a 4 anni e 6 mesi

Due aggressioni, un rottweiler usato come arma: un uomo è stato condannato ieri con rito abbreviato davanti al Gup presso il Tribunale di Ragusa, alla pena di 4 anni e 6 mesi. Il 22 agosto del 2022 a Comiso, nel Ragusano, Anouar Arfaoui 38 anni, di origine tunisina, pluripregiudicato, aggredì un anziano ex insegnante in pensione aizzandogli contro il suo cane, un molossoide. L’anziano aveva suonato il clacson perché la persona nella macchina davanti alla propria stava bloccando la strada, parlando dalla autovettura con Arfaoui che era a piedi con il cane. L’imputato, innervosito, si era diretto verso la macchina dell’anziano e lo aveva preso a pugni e gli aveva aizzato il cane contro. Il rottweiler staccò all’anziano un orecchio a morsi, Arfaoui aveva poi infierito sulla vittima a terra, ancora con calci, e gli aveva spezzato un polso. E’ quanto riporta l’agenzia AGI.

Il giorno dopo un’altra aggressione: Arfaoui sarebbe uscito di casa con un tubo metallico; brandendolo aveva ferito alla testa una seconda vittima e anche questa volta gli aveva aizzato il cane contro, procurandogli diverse ferite. La vittima era colpevole, secondo l’aggressore, di dovergli una piccolissima somma di denaro. Solo l’ex insegnante si è costituito parte civile. Ieri si è celebrato davanti al gup il processo con rito abbreviato per le lesioni personali gravi e pluriaggravate in entrambi i casi. La pubblica accusa ha chiesto la condanna a 3 anni e 8 mesi, la parte offesa attraverso l’avvocato Simona Bellassai, si è associata, il difensore dell’uomo, l’avvocato Italo Alia ha chiesto di riqualificare le lesioni in colpose e la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti per la prima aggressione, l’assoluzione perché il fatto non sussiste per la seconda. Il giudice ha condannato in primo grado l’uomo a 4 anni e 6 mesi.