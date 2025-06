Russia conquista sito chiave di litio in Ucraina, cambiano gli equilibri geopolitici

MeteoWeb

Le forze russe hanno preso il controllo di una delle più ricche riserve di litio d’Europa, situata vicino al villaggio di Shevchenko, nella regione ucraina del Donetsk. L’area, estesa su circa 40 ettari e distante solo 3 km dal confine con l’oblast di Dnipropetrovsk, rappresenta un obiettivo strategico cruciale nel contesto della guerra in corso. Il litio, definito spesso “oro bianco”, è un elemento fondamentale per la produzione di batterie per veicoli elettrici, sistemi di stoccaggio energetico, leghe aerospaziali e dispositivi elettronici. Il controllo di giacimenti come quello di Shevchenko offre vantaggi che superano la dimensione militare, garantendo influenza sui futuri assetti industriali e sulle catene di approvvigionamento globali.

Implicazioni economiche e politiche

Nonostante il crollo del prezzo del litio dai picchi del 2022, oggi stabilizzato attorno agli 8.500 dollari per tonnellata in Cina, la risorsa mantiene un elevato valore strategico. Il sito ucraino era in fase di valutazione per investimenti esteri e inserito nel nuovo accordo bilaterale tra Stati Uniti e Ucraina per la ricostruzione e lo sviluppo delle risorse minerarie.

L’occupazione del sito mina direttamente questi piani, sollevando dubbi sulla sicurezza degli investimenti internazionali in aree contese. Inoltre, rafforza la posizione russa nella guerra economica parallela a quella militare, ponendo ostacoli significativi alla ricostruzione dell’Ucraina e alla creazione di filiere alternative al dominio cinese nel settore dei minerali critici.