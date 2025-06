Russia, emergenza incendi in Transbaikalia: migliaia di ettari in fumo

MeteoWeb

Il satellite russo Meteor-M dell’agenzia spaziale Roscosmos ha registrato un denso fumo vicino a diverse aree popolate della Transbaikalia, regione della Siberia orientale, nell’angolo sudoccidentale della Russia dell’Estremo Oriente, alle prese con decine di incendi. Nella Repubblica di Buriazia è in vigore lo stato di emergenza. Ad Atamanovka, proseguono i lavori per proteggere il margine dell’incendio dal lato nord e spegnere i singoli punti di fumo.

Nel villaggio di Verkh-Chita, proseguono i lavori per creare una fascia mineralizzata antincendio. Nel villaggio di Zykovo, la proseguono i lavori per creare una fascia mineralizzata per circondare l’incendio e appoggiarlo alla vecchia area bruciata. Una fascia mineralizzata antincendio è stata creata dal lato dell’insediamento.

Continuano ad arrivare volontari e dipendenti pubblici per contrastare gli incendi in Transbaikalia. La sera del 28 giugno, i Vigili del Fuoco sono stati rinforzati nell’area dei villaggi di Verkh-Chita e Shishkino, dove l’incendio si stava avvicinando agli insediamenti. Nel pomeriggio del 28 giugno, è comparso del fumo su una collina vicino ai villaggi. Il capo del distretto, Viktor Mashukov, ha dichiarato che l’incendio si trovava a oltre 5 chilometri dall’insediamento. Al momento, non vi era alcuna minaccia.

Nelle ultime 24 ore, i Vigili del Fuoco hanno spento 8 incendi su una superficie di 10.000 ettari. Dieci incendi sono stati localizzati su una superficie di 1.000 ettari nei distretti di Krasnochikoisky, Kyra, Ononsky, Petrovsk-Zabaikalsky, Sretensk, Tungokochensky, Khiloksky e Chita. Tutti gli incendi localizzati sono stati innescati da un temporale.

Attualmente ci sono 33 incendi attivi nei distretti di Aleksandrovo-Zavodsky, Nerchinsky, Tungokochensky, Uletovsky, Akshinsky, Kyra, Tungiro-Olyokminsky, Khiloksky e Chita.