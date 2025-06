La Russia: “siamo pronti a fornire gas naturale al Messico”, poi altri annunci

MeteoWeb

Mosca “è pronta” a fornire gas naturale al Messico: lo ha dichiarato il ministro dell’Energia russo, Sergej Tsivilyov, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale russa Tass. Il rappresentante del governo di Vladimir Putin ha poi aggiunto che la Russia è anche pronta a condividere tecnologie per la produzione di petrolio in condizioni geologiche difficili, come nel caso dei giacimenti in Messico, nonché per la raffinazione del greggio. “Siamo pronti a condividere queste tecnologie, pronti a fornire gas naturale liquefatto al Messico”, ha dichiarato Tsivilyov durante il Forum economico internazionale di San Pietroburgo. “Nel settore dei combustibili e dell’Energia, siamo pronti a gestire l’intera filiera (di produzione), dall’estrazione del petrolio, alla raffinazione, al trasporto e all’approvvigionamento”, ha aggiunto il ministro. Un rapporto di Fitch Ratings dello scorso febbraio indica che oltre il 70% del gas naturale consumato in Messico viene attualmente importato dagli Stati Uniti, aggiungendo che le tensioni sulla politica dei dazi decisa dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno creato un clima di incertezza nel settore.