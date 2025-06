Ryanair annuncia multa di 500 euro per passeggeri “turbolenti”

MeteoWeb

Ryanair ha annunciato l’introduzione di una multa di almeno 500 euro per “passeggeri turbolenti il cui comportamento comporta l’espulsione dall’aereo“, rafforzando così la propria linea dura contro i comportamenti scorretti a bordo. La compagnia aerea irlandese, leader in Europa per numero di passeggeri, ha sottolineato che continuerà anche con azioni legali nei confronti dei responsabili.

Un portavoce ha definito “inaccettabile” ogni forma di disturbo in uno spazio ristretto e condiviso come l’interno di un aereo. L’amministratore delegato Michael O’Leary ha recentemente denunciato un aumento di episodi legati all’abuso di alcol e droghe, in particolare su rotte britanniche dirette a destinazioni come Ibiza.

Tra le misure preventive adottate figura il divieto di portare bottiglie, anche d’acqua, su queste tratte. Alcuni voli da aeroporti come Liverpool e Manchester sono stati segnalati come particolarmente problematici. Esemplare il caso del volo Dublino-Lanzarote dirottato a Porto nell’aprile 2024, costato a Ryanair oltre 15mila euro e oggetto di una causa contro il passeggero coinvolto.

La compagnia, che serve 37 Paesi, punta ora a rafforzare la sicurezza a bordo, mirando a trasportare 300 milioni di passeggeri entro il 2034.