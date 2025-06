Salina accoglie il ritorno della lucertola delle Eolie: al via il centro di conservazione di Malfa

MeteoWeb

È entrato nel vivo il progetto Life Eolizard per la salvaguardia della Podarcis raffonei, lucertola endemica delle Eolie e tra le più minacciate del Mediterraneo. Dopo sei mesi al Bioparco di Roma, alcune coppie selezionate sono state trasferite sull’isola di Salina, dove il 2 giugno è stato inaugurato il nuovo centro di allevamento nel comune di Malfa. La struttura, all’avanguardia e sostenibile, riproduce le condizioni naturali del loro habitat, grazie a serre in legno alimentate da pannelli solari e dotate di sistemi di controllo climatico. Il progetto mira a incrementare la biodiversità delle popolazioni fondatrici tramite selezione genomica, contrastando i rischi dell’inbreeding.

Le lucertole allevate saranno reintrodotte in aree protette come Lisca Bianca e Bottaro, dove sono in corso interventi per il recupero ambientale. Il programma integra conservazione in situ ed ex situ, ponendo le basi per un ripopolamento duraturo.

Il ritorno della P. raffonei ha un forte valore simbolico per la comunità locale, coinvolta attivamente in eventi, attività educative e culturali. Il centro di Malfa diventa così un punto di riferimento per la tutela della biodiversità e per il legame tra scienza e territorio.