Salone Internazionale di Le Bourget, Urso domani a Parigi

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso parteciperà domani, martedì 17 giugno, insieme al Ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla 55ᵃ edizione del Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace – Paris Air Show, in programma a Le Bourget, uno dei principali appuntamenti mondiali nei settori dell’aerospazio, dell’aviazione e della difesa.

L’edizione di quest’anno accoglie migliaia di espositori provenienti da oltre 45 Paesi, con un’attenzione particolare ai temi della digitalizzazione, delle tecnologie emergenti, della cooperazione tra pubblico e privato e della sostenibilità. Nel corso della sua missione a Parigi Urso, in qualità di autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali del governo italiano, incontrerà i vertici del gruppo Thales – tra cui Pascale Sourisse, vicepresidente del Gruppo, Marc Darmon, presidente di Thales Italia, e Donato Amoroso, amministratore delegato di Thales Italia – per un confronto sui principali programmi congiunti nei settori della difesa e dello Spazio.

Urso parteciperà, inoltre, all’evento organizzato da D-Orbit, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (Esa), dedicato all’innovazione e alle prospettive della Space Economy europea. A margine dell’iniziativa, previsti colloqui istituzionali con Josef Aschbacher, Direttore Generale dell’Esa, e con Mark Lundstrom, ceo della società Radia. Seguirà un incontro bilaterale con Guillaume Faury, amministratore delegato di Airbus, incentrato sulla cooperazione industriale e strategica tra Italia e Francia nell’ambito della Space Alliance e sulle politiche europee volte a rafforzare la competitività industriale dell’Unione Europea.

Il Ministro Urso infine farà visita allo stand di Leonardo, dove incontrerà i vertici della società per un confronto sui principali dossier industriali in ambito Spaziale e aerospaziale.