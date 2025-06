Un salone di parrucchiere sulla ISS: il cosmonauta Peskov primo cliente in condizioni di gravità zero | VIDEO

MeteoWeb

Dopo aver completato i suoi compiti lavorativi, il cosmonauta russo Aleksej Zubritskij, attualmente impegnato nella missione di lunga durata Sojuz MS-27 (Expedition 73) sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ha provato a vestire i panni del parrucchiere e il cosmonauta Kirill Peskov è diventato il suo primo cliente in condizioni di gravità zero, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo condivise da Roscosmos, l’agenzia spaziale russa. Gli strumenti di questo “salone” sono diversi dai normali tagliacapelli, spiega Roscosmos. Funzionano secondo il principio di un’aspirapolvere: i peli tagliati vengono immediatamente aspirati in un apposito scomparto.