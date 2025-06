Salvata cordata di alpinisti sulle Alpi Giulie

MeteoWeb

Salvata nella notte una cordata di alpinisti in difficoltà durante la calata in corda doppia sulle Alpi Giulie. Il Soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia ha reso noto che la cordata è stata raggiunta in parete intorno alle 01:40 ed è stata calata a terra intorno alle 02:40. I soccorritori hanno deciso di scendere a valle a piedi lungo il sentiero e alle 4 circa erano all’auto parcheggiata in strada. Dopo aver accompagnato gli alpinisti alla vettura, l’intervento si è concluso alle 5.