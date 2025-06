Salvato di notte a 3.200 metri con sneakers e calzoncini: senza soccorso tempestivo sarebbe morto

MeteoWeb

La scorsa notte, alle ore 22:15, il Soccorso Alpino CNSAS Melago, in alta Val Venosta, è stato allertato per un intervento nella zona della Palla Bianca. Un turista straniero si trovava in difficoltà sopra il Rifugio Palla Bianca, a circa 3.200 metri di altitudine. L’uomo era equipaggiato in modo del tutto inadeguato – con scarpe da ginnastica, pantaloncini corti e maglietta – e si trovava su una cengia rocciosa, esausto, quasi senza batteria del cellulare e con grande paura di scivolare.

Alle 03:50, l’uomo è stato infine localizzato, in stato di forte ipotermia, e recuperato con verricello tramite l’elicottero della Elisondrio. Sono intervenuti nove tecnici del CNSAS Melago, la Guardia di Finanza di Silandro e il gruppo droni del Soccorso Alpino Brd di Prato allo Stelvio.

La persona soccorsa è stata trasportata all’ospedale di Silandro. Senza un soccorso tempestivo, non avrebbe superato la notte. L’intervento si è concluso alle 04:20.

Il Soccorso Alpino ricorda che anche in estate, in quota, si possono incontrare campi nevosi e le temperature notturne possono calare drasticamente. Una pianificazione attenta dell’escursione e un equipaggiamento adeguato sono fondamentali per la sicurezza.