Auto, Salvini: “al lavoro per scongiurare il blocco dei diesel Euro5”

“Da Ministro dei Trasporti non ritengo che la sostenibilità passi attraverso la condanna di chi usa l’automobile, la moto o il furgone per andare a lavorare. Quelle sono fesserie, sono follie che avvantaggiano altri mercati. Penso al possibile blocco degli Euro5 diesel in tante regioni italiane a partire dal primo di ottobre che stiamo cercando di scongiurare“. Lo ha detto il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini in video collegamento con il Festival del Lavoro in corso a Genova. “Milioni di italiani non possono permettersi l’auto nuova elettrica o ibrida ultimo modello”, “perché la situazione economica è ancora complessa“, ha detto