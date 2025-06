Sardegna, furetto e altri animali impiccati tra Sorso e Valledoria: AIDAA chiede indagini

MeteoWeb

“Valledoria e Sorso sono due comuni della provincia di Sassari che distano 30 km l’uno dall’altro: i due paesi sono accomunati in questi giorni dall’esplosione di una violenza inaudita contro animali inermi. Infatti a Sorso nei giorni scorso è stato trovato un furetto impiccato mentre a Valledoria nelle ore scorse ad un cartello stradale sono stati trovati impiccati altri animali. E facendo una ricerca sui due paesi si scopre che negli anni scorsi, precisamente nel 2019 a Valledoria e nel 2021 a Sorso dei cani torturati ed impiccati. Un’analogia agghiacciante che porta a pensare che gli assassini di questi animali possano essere per il criterio di uccisione stati compiuti dalla stessa mano o da più persone ma sempre le stesse. A primo avviso questa è un’ipotesi suggestiva, ma i fatti di sangue e i maltrattamenti contro animali inermi in quella zona sono molti di più di quelli citati anche se non sempre sono finiti agli onori della cronaca nera. Ora ovviamente senza voler fare del killeraggio mediatico l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente avanza la richiesta attraverso un esposto che sarà presentato nei prossimi giorni alla procura di Sassari eventuali analogie e congetture tra i diversi casi di impiccagione di animali avvenuta quasi parallelamente negli ultimi casi nei due comuni. “Non vogliamo creare inutile allarmismo ma crediamo che le forze dell’ordine tra le varie ipotesi di indagine non debbano escludere a priori quella da noi indicata se non altro per il metodo di uccisione degli animali tramite impiccagione”: si legge in una nota dell’AIDAA.