Sardegna, vasti incendi a Ozieri e Nurri: Canadair in azione | FOTO

Altra giornata di incendi in Sardegna, alle prese con un caldo intenso. Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio nelle campagne tra Ozieri e Chiaramonti, in località “Sa Tzo Candela”, in provincia di Sassari. Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri della flotta regionale provenienti dalle basi operative di Anela e Alà dei Sardi. Data l’ampiezza dell’incendio, è stato richiesto anche l’intervento di un Canadair, proveniente dalla base di Ciampino, a supporto della flotta aerea. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal direttore operazioni spegnimento (DOS) del Corpo forestale di Ozieri. Al lavoro anche diverse squadre dei Vigili del Fuoco.

Un altro rogo è scoppiato in agro di Nurri, località “Su Nurazzolu”. Qui il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri regionali provenienti dalle basi operative di Villasalto e Fenosu. A questi si aggiungono due elicotteri militari, un HH-139 dell’Aeronautica Militare dalla base di Decimomannu e un HH-412 dell’Esercito Italiano dalla base di Elmas. È stato richiesto anche l’intervento di un Canadair proveniente da Olbia.