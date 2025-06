Sardegna, malore durante l’immersione: corallaro muore a Bosa

MeteoWeb

Tragedia nelle acque della Sardegna: durante un’immersione a Bosa, sulla costa occidentale, è morto uno dei più noti ed esperti corallari sardi. Doriano Belloni, 74 anni, si è tuffato dal peschereccio poco prima delle 10 ma è stato colpito da un malore. Dalla barca, poco dopo, gli altri pescatori a bordo hanno capito che c’era qualcosa che non andava e hanno lanciato subito all’allarme alla Capitaneria di porto e al 118. Nonostante i soccorsi, per il 74enne non c’è stato niente da fare: il malore si è rivelato fatale.

Belloni, riminese d’origine, era residente a Bosa. Pescatore regolarmente autorizzato dalla Regione Sardegna, era considerato uno dei più esperti corallari: svolgeva questa attività da quando era giovanissimo.