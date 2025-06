In Sardegna, a Porto Rotondo, Abi d’Oru è certificata location “Tra I Cieli Più Belli d’Italia”

MeteoWeb

Astronomitaly ha individuato una nuova magnifica destinazione dove andare a vedere le stelle e poter fare turismo astronomico: l’Hotel Abi d’Oru di Porto Rotondo. Situato davanti alla splendida Spiaggia di Marinella, l’hotel sempre più si caratterizza come una destinazione che crede nel turismo sostenibile e responsabile, decidendo di aderire alla Rete del Turismo Astronomico come location certificata fra i Cieli Più Belli d’Italia non solo per via della sua posizione riparata dalle luci delle città, ma anche perché crede in una forma di turismo lento e autentico dove qualsiasi bellezza naturale va tutelata e preservata, proprio come il cielo stellato.



Per celebrare il rilascio della certificazione tra I Cieli Più d’Italia, Astronomitaly e l’Hotel Abi d’Oru hanno organizzato un calendario di appuntamenti imperdibili – aperti a tutti gli ospiti, anche esterni, su prenotazione – per l’osservazione astronomica con il telescopio, in momenti chiave della stagione estiva, approfittando di particolari dinamiche del cielo stellato.

Si inizia il 22 giugno, con la festa del Solstizio d’Estate, in cui la stagione primaverile cede il passo a quella estiva non solo dal punto di vista meteorologico, ma anche astronomico, passando per la notte della Via Lattea; non può mancare la notte delle Perseidi, nota come notte di San Lorenzo il 10 agosto, mentre il 14 settembre sarà la notte di Saturno.

Durante tutti gli appuntamenti saranno presenti 2 guide Astronomitaly e 2 telescopi professionali, per vivere l’osservazione delle stelle e le sessioni di orienteering notturne, oltre alle sessioni di fotografia dei pianeti visibili via smartphone. Il tutto sorseggiando drink “stellari” creati dal bar manager Marcello Cabiddu.

Gli appuntamenti:

22 giugno – La festa del Solstizio d’Estate

29 luglio – La notte della Via Lattea

10 agosto – La Notte delle Perseidi

14 settembre – La Notte di Saturno

Prima dell’osservazione delle stelle si può prenotare una cena pieds dans l’eau, al Ristorante Marinella e poi sdraiarsi su un cuscinone e ascoltare le storie sulla Via Lattea, osservandola.

“Durante i sopralluoghi abbiamo potuto letteralmente seguire il fiorire del cielo stellato non solo dall’esterno, ma anche dalle camere”, spiega Fabrizio Marra, Fondatore di Astronomitaly. “Elemento straordinario qui è la grande sensazione di apertura verso il cielo con ampie finestre panoramiche poste a incorniciare per te lo spettacolo della terra, del mare e del cielo. Qui la sensazione è di essere più vicini al cielo, è possibile vedere il movimento delle stelle dal proprio letto grazie alle ampie finestre mentre dalla grande terrazza esterna della suite Grazia, ad esempio, si può apprezzare l’incanto della Via Lattea sul mare. Alle prime ore del mattino arriva lo spettacolo dell’alba con il sole che emerge dal mare colorando tutto il paesaggio circostante. Dalla spiaggia di Marinella è possibile osservare la Galassia di Andromeda sorgere dal mare con il suono delle onde e della biodiversità presente nel vicino laghetto. Anche il vasto giardino dell’hotel è una location fantastica per l’osservazione, con ampia porzione di cielo visibile. Una piccola perla è l’area della piscina, che si trasforma in un vero e proprio osservatorio naturale, dove concedersi un autentico bagno di stelle”.