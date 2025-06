Il satellite meteorologico e climatico MetOp-SG, costruito da Airbus, è stato spedito a Kourou

MeteoWeb

Pronto per il lancio: il primo dei satelliti per il monitoraggio meteorologico e climatico MetOp-SG costruiti da Airbus ha lasciato le camere bianche di Tolosa pochi giorni fa ed è ora in viaggio verso Kourou, nella Guyana francese, a bordo della nave di trasporto “Canopée”. Il satellite MetOp Second Generation-A1, costruito per EUMETSAT (Organizzazione europea per l’esercizio dei satelliti meteorologici), è previsto in lancio nell’agosto 2025 a bordo di un razzo Ariane 6. Il programma MetOp-SG consiste in sei satelliti: tre coppie successive composte da un satellite di tipo A e uno di tipo B, che trasportano una serie di strumenti diversi ma complementari. I satelliti MetOp-SG A sono dotati di strumenti per la sonda atmosferica e l’imaging, mentre i MetOp-SG B includono strumenti per l’imaging a microonde e le osservazioni radar. Garantiranno la continuità dei dati critici della serie MetOp fino alla metà degli anni 2040.

“I satelliti MetOp di seconda generazione rafforzeranno ulteriormente la posizione di leadership dell’Europa nell’analisi meteorologica dallo spazio, contribuendo a fornire previsioni del tempo ancora più accurate a beneficio di tutti sulla Terra. Dopo aver progettato e costruito tutti e tre i satelliti MetOp di prima generazione, attendiamo con grande entusiasmo il successo del lancio del primo di questa serie fondamentale che vigilerà sul nostro pianeta”, ha dichiarato Marc Steckling, Head of Earth Observation, Science and Space Exploration presso Airbus Defence and Space.

Il carico utile del MetOp-SG A1 include l’Interferometro Infrarosso per il Sondaggio Atmosferico – Nuova Generazione (IASI-NG), che fornirà dati essenziali per le previsioni meteorologiche, il monitoraggio dell’inquinamento e la ricerca climatica, ed è stato sviluppato in collaborazione tra Airbus e l’agenzia spaziale francese CNES. Include anche METimage (un imager nel visibile e nell’infrarosso) sviluppato in collaborazione con l’agenzia spaziale tedesca DLR, il Microwave Sounder (costruito da Airbus a Portsmouth, nel Regno Unito), il Radio Occultation Sounder e il Multi-Viewing, Multi-Channel, Multi-Polarisation Imager – uno strumento completamente nuovo progettato per migliorare il monitoraggio degli aerosol e delle proprietà delle nuvole.

I dettagli

Il satellite trasporta anche la missione Sentinel-5 di Copernicus, costruita da Airbus – lo spettrometro Ultraviolet, Visible, Near-Infrared and Short-Wave – che fornirà misurazioni dettagliate della composizione atmosferica e dei gas traccianti. I satelliti MetOp di seconda generazione sono stati sviluppati attraverso partnership tra EUMETSAT e l’Agenzia spaziale europea (ESA), il programma Copernicus dell’Unione Europea, l’agenzia spaziale francese (CNES), l’agenzia spaziale tedesca (DLR) e un consorzio industriale guidato da Airbus Defence and Space.

I satelliti della serie A sono costruiti da Airbus a Tolosa, in Francia, mentre quelli della serie B sono in fase di realizzazione da Airbus a Friedrichshafen, nel sud della Germania. La durata operativa nominale di ciascun satellite MetOp-SG è di 7,5 anni, garantendo una copertura operativa completa per un periodo di 21 anni. Ariane 6 è un programma sviluppato nel framework dell’Agenzia spaziale europea (ESA). In qualità di appaltatore principale e autorità di progettazione del lanciatore, ArianeGroup è responsabile dello sviluppo e della produzione insieme ai suoi partner industriali. Arianespace, fornitore del servizio di lancio, supervisionerà le operazioni di lancio dal Centro Spaziale della Guyana, compresa l’integrazione e il dispiegamento in orbita del satellite MetOp-SG A.