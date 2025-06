Il satellite Meteosat-12 inizia il suo servizio principale

MeteoWeb

Un nuovo capitolo nel monitoraggio meteorologico e climatico europeo inizia oggi con il satellite Meteosat-12 di EUMETSAT, precedentemente denominato Meteosat Third Generation (MTG) Imager 1, che raccoglie il testimone di Meteosat-10 per fornire il principale servizio dati europeo dall’orbita geostazionaria. In orbita a un’altitudine di circa 36.000 chilometri, Meteosat-12 è il primo satellite per immagini del programma MTG e ora si sposta nella sua posizione chiave sopra l’equatore a 0 di longitudine, direttamente sopra il Golfo di Guinea. Dalla sua posizione privilegiata, Meteosat-12 è ora la principale fonte di dati satellitari geostazionari in tempo quasi reale per Europa, Africa e gli oceani circostanti.

I dati dei suoi strumenti vengono distribuiti ai servizi meteorologici nazionali degli stati membri di EUMETSAT e oltre, con un livello di dettaglio e tempestività migliorati, nonché nuove osservazioni come i dati sui fulmini, che offrono ai meteorologi ulteriore affidabilità nelle loro previsioni.

Phil Evans, Direttore Generale di EUMETSAT, ha dichiarato: “Meteosat-12 si assume ora la responsabilità di fornire il principale servizio satellitare geostazionario europeo, garantendo continuità e capacità potenziate in un momento in cui gli eventi meteorologici estremi stanno diventando più frequenti a causa della crisi climatica. Il sistema MTG segna una nuova era nelle previsioni meteorologiche, fornendo dati a supporto di ogni aspetto, dal miglioramento degli avvisi di maltempo e del miglioramento della sicurezza dei trasporti alla risposta agli incendi boschivi e alle valutazioni dei rischi per la qualità dell’aria. Una volta che l’intera costellazione MTG sarà operativa, per la prima volta ci consentirà di osservare l’intero ciclo di vita di una tempesta convettiva, dai primi segnali prima della formazione delle nubi fino al rilevamento dei fulmini. Questi dati aiutano i meteorologi, i servizi di emergenza e le autorità civili a reagire in modo più rapido ed efficace per proteggere vite umane, proprietà e infrastrutture”.

Meteosat-12

Lanciato il 13 dicembre 2022, Meteosat-12 scansiona l’intero disco terrestre ogni 10 minuti, fornendo dati con maggiore frequenza e dettaglio rispetto al suo predecessore. È dotato di due strumenti principali: il Flexible Combined Imager (FCI) e il Lightning Imager (LI). Il FCI fornisce dati di imaging con un numero doppio di canali spettrali rispetto al suo predecessore e con una risoluzione spaziale migliorata, offrendo viste più dettagliate di fenomeni meteorologici in rapida evoluzione come tempeste, nebbia e nubi in rapida formazione.

Il satellite trasporta anche il LI, il primo strumento spaziale europeo in grado di rilevare fulmini in Europa e Africa, giorno e notte, aiutando i meteorologi a valutare lo sviluppo, l’intensità e il rischio di tempeste.

Il programma MTG

Il programma MTG durerà fino al 2040 e comprende sei satelliti: quattro imager e due sounder. Il primo sounder MTG, MTG-S1, verrà lanciato nell’estate del 2025 e fornirà profili verticali di temperatura e umidità dall’orbita geostazionaria, un’altra novità per l’Europa. Combinato con i dati degli imager MTG e dei satelliti Metop di nuova generazione, migliorerà le previsioni a corto raggio consentendo agli specialisti di monitorare le tempeste durante il loro intero ciclo di vita e fornendo dati per migliorare ulteriormente i modelli meteorologici.

Con il dispiegamento dei satelliti MTG da parte di EUMETSAT, quelli di Meteosat di seconda generazione continueranno a svolgere un ruolo importante nella costellazione EUMETSAT negli anni a venire. Meteosat-10 assumerà ora un ruolo di supporto, continuando i servizi di imaging come backup pronto per Meteosat-12.

Meteosat-11 fornisce scansioni rapide ogni cinque minuti su Europa e Nord Africa e può anche supportare il servizio principale, se necessario. Meteosat-9 rimane posizionato sull’Oceano Indiano, fornendo dati vitali alle regioni vulnerabili a cicloni e monsoni.

Gareth Williams, Responsabile delle Operazioni di Volo di EUMETSAT, ha dichiarato: “Meteosat-12 fornisce ora il servizio principale all’interno di una costellazione coordinata di satelliti che garantisce continuità, affidabilità e resilienza, introducendo al contempo nuove importanti capacità. Vedere il satellite assumersi la responsabilità del servizio geostazionario principale dell’Europa è un importante risultato operativo, che riflette anni di lavoro dedicato da EUMETSAT, dai nostri stati membri e dai partner. Con l’arrivo di altri satelliti MTG, ci aspettiamo un impatto ancora maggiore dalla costellazione nel fornire dati vitali per le previsioni, il monitoraggio climatico e altri servizi e applicazioni essenziali”.