Il satellite MTG-S1 che ospita lo strumento Sentinel-4 è pronto per il decollo

Il satellite Meteosat Third Generation Sounder (MTG-S1), che ospita lo strumento per la missione Copernicus Sentinel-4, è stato posizionato all’interno del cono di lancio del razzo Falcon 9 ed è pronto per il decollo previsto per le 23:03 CEST di martedì 1° luglio. La scorsa settimana ha visto l’ultima ondata di attività e controlli pre-lancio. Ha segnato un traguardo significativo per i team coinvolti, incluso l’incapsulamento del satellite all’interno della carenatura, che è stata l’ultima volta in cui il satellite è stato visto e in cui gli ingegneri hanno potuto interagire manualmente con esso.

Aggancio all’adattatore di volo

Innanzitutto, MTG-S1 è stato agganciato all’adattatore di volo, una struttura che collega il satellite al razzo e fornisce un supporto sicuro durante il lancio. L’adattatore aiuterà a separare il satellite dal secondo stadio del lanciatore una volta raggiunta la quota corretta.

Durante queste attività, il satellite mantiene i suoi pannelli solari ripiegati, come una falena all’interno del suo bozzolo. I due strumenti scientifici a bordo – l’Infrared Sounder, lo strumento principale della missione, e lo spettrometro di imaging ultravioletto, visibile e vicino all’infrarosso (UVN) di Copernicus Sentinel-4 – sono rimasti spenti durante queste attività.

James Champion, Project Manager MTG dell’ESA, ha dichiarato: “l’accoppiamento all’adattatore di volo è una fase critica e comporta una connessione fisica ed elettrica del satellite all’adattatore, che si interfaccerà con il razzo. Queste operazioni richiedono estrema precisione e un elevato livello di competenza per orientare correttamente la posizione della gru in modo da abbassare il satellite sull’adattatore con l’ausilio di strumenti di guida per garantire il perfetto allineamento e fissaggio meccanico”, ha osservato.

I controlli di sicurezza e funzionali hanno concluso l’accoppiamento dell’MTG-S1 al suo adattatore di volo.

Il satellite e il suo adattatore di volo sono stati quindi incapsulati all’interno della punta del razzo, nota come carenatura, dove la struttura conica fornisce una custodia protettiva durante la fase iniziale della salita del lancio. Questo gruppo incapsulato, con il satellite MTG-S1 al suo interno, viene quindi accoppiato al razzo dopo il suo trasporto all’hangar della rampa di lancio.

Carico del propellente

Il carico del propellente sul satellite è già avvenuto circa due settimane prima della data di lancio prevista. Si è trattato di un’attività molto rischiosa che ha richiesto massime misure di sicurezza.

Il satellite MTG-S1 è stato caricato con due tipi di propellente liquido: prima con MON3, un liquido rosso fumante costituito da una miscela di tetrossido di azoto e ossido nitrico, e poi con Monometilidrazina, o MMH, un liquido altamente tossico, volatile e infiammabile.

Poiché il carico di carburante è così pericoloso, viene effettuato da esperti che indossano le tute protettive Self-Contained Apparatus Protective Ensemble (SCAPE). Loro hanno il compito di accedere alla sala di carico per maneggiare fisicamente i serbatoi di propellente ed eseguire le attività di carico, mentre due colleghi rimangono in una sala controllo dedicata in caso di emergenza.

Champion ha spiegato: “il carico di propellente è un’operazione critica che deve essere gestita esclusivamente da pochi esperti per ridurre al minimo il numero di personale coinvolto in questa attività estremamente pericolosa. Il propellente è estremamente tossico e, se rilasciato accidentalmente nell’aria nelle giuste condizioni, presenta un rischio significativo di autoaccensione o corrosione”.

Pronti per partire!

Concluse queste ultime attività pre-lancio, MTG-S1, con a bordo lo strumento Copernicus Sentinel-4, è pronto per il lancio e il suo viaggio verso l’orbita geostazionaria, dove saranno effettuate osservazioni di forti tempeste e inquinamento atmosferico su Europa e Africa settentrionale in un modo finora impossibile.

MTG-S1 osserverà:

un profilo di temperatura e umidità a diverse altitudini sull’Europa ogni 30 minuti;

dati su aerosol, ozono, biossido di azoto e biossido di zolfo su Europa e Africa ogni 60 minuti.

E Copernicus Sentinel-4 misurerà:

l’inquinamento ogni 60 minuti con un livello di dettaglio e precisione che trasformerà il modo in cui prevediamo la qualità dell’aria in tutta Europa.

Entrambe queste missioni di osservazione della Terra di livello mondiale, sviluppate dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) con partner europei, affronteranno sfide scientifiche e sociali. Forniranno dati che consentiranno una migliore preparazione agli eventi meteorologici estremi e allerte più accurate sull’inquinamento atmosferico dannoso per la nostra salute.

La Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA, Simonetta Cheli, ha dichiarato: “sono estremamente grata ai team dell’ESA, di decine di aziende europee e dei nostri partner europei, che hanno contribuito al satellite MTG-Sounder e alla missione Copernicus Sentinel-4. Questi strumenti forniranno davvero modi nuovi ed entusiasmanti per prevedere e comprendere la nostra atmosfera. Non vedo l’ora di lanciarli e di vedere come queste missioni di osservazione della Terra apporteranno benefici alla società, consentendoci di prepararci in anticipo alle condizioni meteorologiche avverse e di mitigare i rischi dell’inquinamento atmosferico”.