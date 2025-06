I satelliti ottici di nuova generazione CO3D, realizzati da Airbus, in viaggio verso il sito di lancio

MeteoWeb

I quattro satelliti ottici di ultima generazione CO3D, sviluppati e costruiti da Airbus in collaborazione con l’agenzia spaziale francese CNES, sono in viaggio verso il sito di lancio nella Guyana Francese. I satelliti sono partiti da Tolosa, in Francia, diretti verso lo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana Francese, da dove verranno lanciati il 25 luglio a bordo di un vettore Vega-C operato da Arianespace.

Progettati e realizzati da Airbus, i satelliti CO3D (Constellation Optique 3D), a duplice uso, forniranno al CNES un servizio globale di modelli digitali di superficie (DSM) ad alta risoluzione, con immagini stereoscopiche a 50 cm e immagini 2D, destinate sia a clienti istituzionali che commerciali. La nuova costellazione andrà inoltre a potenziare l’offerta integrata di soluzioni ottiche e radar di Airbus.

“CO3D non rappresenta solo un avanzamento nelle capacità operative, ma è anche un punto di svolta in termini di innovazione tecnologica, industriale e commerciale. Frutto di una partnership all’insegna dell’ingegno francese, resa possibile grazie al forte sostegno del CNES, contribuirà ulteriormente al potenziamento del S250: il nostro prodotto di nuova generazione per l’osservazione ottica a duplice uso, che già oggi suscita un interesse particolare nell’ambito dell’attuale contesto geopolitico“, ha dichiarato Alain Fauré, Head of Space Systems di Airbus.

Ogni satellite pesa circa 285 kg ed è dotato di propulsione elettrica integrale. Opereranno in orbita per otto anni, in coppie disposte su lati opposti della Terra, con una distanza di 100 km tra i satelliti di ciascuna coppia. Saranno in grado di fornire immagini stereoscopiche da un’orbita eliostazionaria a 502 km di altitudine.

I dati raccolti alimenteranno un segmento di terra cloud-based gestito da Airbus, che integrerà una catena di elaborazione delle immagini fornita dal CNES, per la produzione di una mappa 3D all’avanguardia della superficie terrestre. I prodotti generati risponderanno sia alle esigenze militari di cartografia aggiornata e precisa, sia ad applicazioni civili in ambiti come idrologia, geologia, sicurezza civile, pianificazione urbana e gestione del territorio e delle risorse.

Dopo sei mesi di test in orbita i satelliti impiegheranno 18 mesi per fornire al CNES la mappatura 3D della Francia e dell’”arco di crisi”. Una volta terminato il servizio di mappatura, i satelliti saranno disponibili per ulteriori missioni di osservazione e per altri clienti.

Tra le tecnologie innovative a bordo figura LASIN, un dimostratore di comunicazione ottica laser sviluppato con una stazione di terra ottica operata dal CNES. Installato su uno dei quattro satelliti, consentirà velocità di trasmissione dati fino a 10 gigabit al secondo, dieci volte superiori rispetto a quelle ottenibili con i trasmettitori in banda X.

I satelliti sono inoltre progettati per consentire ai clienti di caricare ed eseguire applicazioni direttamente a bordo. Ciò include l’utilizzo di intelligenza artificiale e deep learning per il rilevamento e l’estrazione automatica di oggetti specifici, come navi o aeromobili. Il CNES guiderà la prima dimostrazione di questa nuova funzionalità.

CO3D sarà inoltre in grado di “vedere al buio” grazie a un sensore altamente performante dotato di una modalità di riduzione del rumore. Ciò permetterà tempi di esposizione prolungati su un determinato bersaglio e, insieme a un innovativo controllo dell’assetto, renderà possibile l’acquisizione di immagini in condizioni di scarsa luminosità, come le aree urbane notturne.

Oltre CO3D

Il programma CO3D, così come i futuri satelliti basati sulla piattaforma S250, beneficia dell’esperienza maturata da Airbus nello sviluppo della costellazione OneWeb, facendo leva su componenti standardizzati, economie di scala, una supply chain rafforzata e processi produttivi ottimizzati, secondo il principio del “design-to-build”. La linea di assemblaggio di Tolosa si ispira alla produzione in serie aeronautica e automobilistica e integra una digitalizzazione completa delle operazioni con strumenti intelligenti.

Insieme ai satelliti CO3D il lancio includerà anche il satellite Microcarb per il monitoraggio del carbonio. Microcarb è una missione congiunta tra il CNES e l’Agenzia Spaziale del Regno Unito, dotata di uno spettrometro ad alte prestazioni realizzato da Airbus, progettato per mappare il contenuto di carbonio nell’atmosfera su scala planetaria. Questo consentirà a climatologi e meteorologi di identificare meglio le fonti e i pozzi naturali di carbonio.