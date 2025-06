I satelliti Starlink cadono sulla Terra più velocemente durante una maggiore attività solare: lo studio

MeteoWeb

Un trio di eliofisici e ricercatori di tracciamento satellitare del Goddard Space Flight Center della NASA e del Goddard Planetary Heliophysics Institute dell’Università del Maryland ha trovato prove che dimostrano che i satelliti Starlink rientrano nell’atmosfera terrestre più velocemente durante l’intensificazione dell’attività solare. Per il loro articolo, pubblicato sul server di preprint arXiv, Denny Oliveira, Eftyhia Zesta e Katherine Garcia-Sage hanno analizzato i dati satellitari Starlink nel corso degli anni 2020 e 2024, durante una fase ascendente del ciclo solare.

Ogni 11 anni, il Sole attraversa un ciclo in cui la frequenza e l’intensità delle tempeste sulla sua superficie si intensificano e poi diminuiscono. Tale attività tende a portare a una maggiore attività geomagnetica nell’alta atmosfera terrestre, che può avere un impatto sui satelliti che orbitano sul pianeta. Il team del Goddard si è chiesto quale tipo di impatto abbia il ciclo solare sui satelliti Starlink.

Esaminando i dati, il team di ricerca ha scoperto che, con l’aumentare dell’attività geomagnetica, i satelliti Starlink tendevano a rientrare in atmosfera prima di quanto avrebbero fatto durante periodi di minore attività. Tali satelliti sono progettati per rimanere in orbita per circa cinque anni, ma lo studio ha rilevato che durante i periodi di intense tempeste geomagnetiche, la fase di discesa finale – da un’altitudine di riferimento di circa 280km al rientro atmosferico – si accorciava di 10-12 giorni rispetto ai periodi di minore attività.

Il team di ricerca suggerisce che l’aumento del calore atmosferico dovuto all’aumento dell’attività geomagnetica porta a una maggiore resistenza aerodinamica sui satelliti, che a sua volta li porta a perdere quota. Suggeriscono inoltre che la stessa resistenza aerodinamica potrebbe causare un maggior numero di collisioni tra i satelliti che compongono le costellazioni in fase di lancio.

Inoltre, il rientro inaspettato dei satelliti può interferire con il rientro controllato. L’aumento della resistenza aerodinamica fa sì che i satelliti cadano più velocemente, il che aumenta la probabilità che colpiscano il suolo prima di bruciare completamente: come è accaduto quando un pezzo di detriti di uno dei satelliti si è schiantato su una fattoria in Canada nel 2024, proprio durante il picco di un ciclo solare.

Il team conclude che, con il continuo aumento del numero di satelliti in orbita, un attento monitoraggio e una previsione accurata diventeranno ancora più importanti durante i periodi di elevata attività solare e geomagnetica, per proteggersi sia dalle collisioni orbitali che dai potenziali impatti di detriti sulla Terra.