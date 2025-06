Sbloccate le nomine del Cnr: Bernini indica i membri del Cda

MeteoWeb

Dopo settimane di stallo, si è sbloccata la questione delle nomine dei vertici del Consiglio nazionale delle Ricerche e il Ministro dell’Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto di nomina dei tre componenti del Consiglio di Amministrazione dell’ente. Nel frattempo, il comitato di selezione dei Presidenti degli Enti di ricerca è stato convocato dal suo Presidente Antonio Zoccoli per individuare la rosa dei nomi per le candidature alla presidenza del più grande ente di ricerca italiano.