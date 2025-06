Schianto mortale di un aereo Yak-18T a Kolomna: quattro vittime, aperta un’indagine ufficiale

MeteoWeb

Il Comitato interstatale per l’aviazione russa ha annunciato un’indagine sullo schianto di un aereo leggero Yak-18T, che ha causato la morte di quattro persone a Kolomna, nella regione di Mosca. Il velivolo privato si è schiantato nel comune di Panovo, nella regione di Kolomna, appena fuori Mosca, con quattro persone a bordo, tutte decedute, secondo il Ministero russo per le Emergenze. “Il Comitato interstatale per l’aviazione indagherà sull’incidente in collaborazione con l’Amministrazione centrale territoriale interregionale dell’Agenzia federale per il trasporto aereo”, ha dichiarato Rosaviatsia in un comunicato riportato dall’agenzia di stampa Tass.

L’obiettivo principale dell’indagine sarà quello di determinare le circostanze e le cause dell’incidente e di sviluppare misure per prevenire incidenti simili in futuro, ha affermato Rosaviatsia.