Scienziati marini in prima linea per la tutela degli oceani globali

Mentre i sostenitori del mondo dell’osservazione e della conservazione marina si riuniscono a Nizza per la Terza conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani (UNOC3) e il One Ocean Science Congress (OOSC), la Marine Biological Association (MBA), guidata dal direttore generale, il professor Willie Wilson, svolgerà un ruolo centrale nel dare forma al dialogo globale sulla scienza, l’osservazione e la conservazione degli oceani. Il Professor Wilson rappresenterà l’MBA alla riunione dei direttori del POGO il 7 giugno a Nizza, in Francia. L’incontro è un vertice di alto livello che riunisce i leader di 39 tra i principali istituti di ricerca marina al mondo, nell’ambito della Partnership for Observation of the Global Ocean (POGO). Insieme, affronteranno le sfide della salute degli oceani e presenteranno una dichiarazione politica unificata per l’UNOC3 , uno strumento progettato per influenzare governi e organizzazioni internazionali affinché diano priorità e finanzino i sistemi di osservazione oceanica.

“In qualità di istituto di ricerca sulle scienze marine di grande prestigio a livello internazionale, l’MBA ricopre un ruolo cruciale al tavolo delle trattative, in qualità di partner alla pari con i nostri colleghi di tutto il mondo, per influenzare le politiche e lo sviluppo globali”, ha affermato il professor Wilson. “Questo è un momento in cui la scienza deve essere ascoltata e messa in pratica”.

La partecipazione dell’MBA sottolinea l’importanza del monitoraggio degli oceani a lungo termine e il suo legame fondamentale con gli obiettivi climatici, la conservazione della biodiversità e lo sviluppo sostenibile.

Le discussioni riguarderanno come: