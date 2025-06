Gli scienziati rivelano l’ultima cosa che sentiamo prima di morire: la scoperta è inquietante

MeteoWeb

L’idea rassicurante della “luce in fondo al tunnel” che molti associano ai momenti finali della vita potrebbe non essere una costante universale. La realtà, secondo la scienza, può essere molto più fredda, clinica e spiazzante. Proprio come essere immersi in una vasca di acqua gelida, quando ci avviciniamo alla morte il nostro cervello comincia a spegnere progressivamente alcune aree, concentrandosi esclusivamente sul mantenimento delle funzioni vitali essenziali. Questo squilibrio tra attività cerebrale e funzione corporea potrebbe spiegare la varietà di racconti che le persone condividono dopo esperienze di premorte. Tuttavia, esiste un’anomalia inquietante, documentata e supportata da evidenze scientifiche: alcune persone hanno riferito di aver udito i medici dichiarare l’ora del decesso. E, sorprendentemente, la scienza conferma che ciò può accadere. E’ quanto riportato in un articolo del Daily Express.

Il cervello può rimanere attivo dopo la morte

Il dottor Sam Parnia, direttore della ricerca sulla rianimazione presso la NYU Langone School of Medicine di New York, ha guidato uno studio su pazienti sopravvissuti ad arresti cardiaci. Molti di loro, una volta rianimati, hanno raccontato di essere stati coscienti dell’ambiente circostante anche dopo che era stato ufficialmente dichiarato il loro decesso. Alcuni riferiscono di aver udito conversazioni tra il personale medico, altri di aver percepito emozioni, immagini o sensazioni estremamente vivide, tutto dopo che il cuore aveva smesso di battere. I loro racconti sono stati confermati dagli operatori sanitari presenti, che hanno riconosciuto l’accuratezza dei dettagli descritti dai pazienti.

Un’esplosione di coscienza prima della fine?

La definizione classica di morte clinica si basa sull’arresto del cuore e sulla conseguente cessazione del flusso sanguigno al cervello. In teoria, ciò comporta l’interruzione quasi immediata di tutte le funzioni cerebrali e dei riflessi del tronco encefalico. Ma le ricerche suggeriscono che il cervello, in alcuni casi, possa emettere un’ultima scarica di attività elettrica poco prima della fine definitiva. Uno studio condotto nel 2013 dall’Università del Michigan ha osservato che i cervelli di ratti anestetizzati, sottoposti a infarti indotti, mostravano schemi di attività compatibili con uno stato di iper-vigilanza subito dopo la morte clinica.

Secondo il dottor Parnia, questi momenti finali di coscienza potrebbero rappresentare “l’esperienza universale” che tutti vivremo al momento della morte, e studiarli può aiutare a comprenderla più a fondo, al di là della semplice definizione medica.

Verso una nuova comprensione della morte

L’obiettivo di questi studi non è tanto dimostrare l’esistenza dell’aldilà quanto comprendere meglio cosa avviene nei minuti successivi alla morte clinica. Le esperienze riferite, anche se soggettive, offrono spunti importanti per ripensare i confini tra vita e morte e per affrontare il momento finale con uno sguardo più consapevole. In definitiva, la morte potrebbe non essere un interruttore che si spegne all’istante, ma un processo complesso, sfumato e ancora in gran parte sconosciuto. E la coscienza – quel fragile e potente filo che ci lega all’esistenza – potrebbe avere ancora qualcosa da dire anche quando tutto sembra finito.