La scomparsa dei 130 bambini di Hameln e la leggenda del Pifferaio Magico

Il 26 giugno 1284 un misterioso evento segnò per sempre la storia della cittadina di Hameln, in Germania. Secondo fonti di cronaca locali, ben 130 bambini scomparvero improvvisamente senza lasciare traccia. Questo episodio, avvolto da un alone di mistero, ispirò secoli dopo la celebre fiaba dei fratelli Grimm Il Pifferaio di Hamelin.

Tuttavia, al di là della leggenda del musicista incantatore, storici e studiosi hanno proposto interpretazioni più concrete. Una delle teorie più accreditate è quella dell’emigrazione giovanile: i ragazzi sarebbero stati arruolati o condotti verso territori dell’Europa dell’Est, come la Pomerania o la Transilvania, durante un periodo di colonizzazione tedesca medievale. Alcuni documenti antichi parlano infatti di spedizioni giovanili guidate da reclutatori professionisti, che offrivano terre e nuove opportunità.

L’assenza di riferimenti al “pifferaio” nelle prime versioni della storia suggerisce che la figura magica sia stata introdotta solo successivamente, come simbolo o allegoria del dolore collettivo della comunità. L’evento di Hameln resta così un affascinante esempio di come fatti storici possano trasformarsi in mito.