Scoperta una barriera di gorgonie rosa: un “santuario” sottomarino svelato per caso

In un momento di straordinaria casualità durante la produzione di Ocean con David Attenborough, al largo della costa sud-occidentale dell’Inghilterra è stata scoperta una barriera corallina di gorgonie rosa, rigogliosa e eccezionalmente ben conservata. La scoperta, descritta come un “piccolo santuario”, mette in mostra un rigoglioso habitat sottomarino rimasto fino ad ora nascosto. Questo habitat vibrante e indisturbato, brulicante di vita marina, è stato scoperto dai ricercatori della Marine Biological Association (MBA) e dai registi di Ocean con David Attenborough , e sottolinea sia la resilienza dell’oceano sia l’urgente necessità di proteggerne i tesori nascosti.

La scoperta è stata effettuata durante un progetto di ricerca collaborativo tra il Dott. Bryce Stewart, Senior Research Fellow presso l’MBA, e i registi di Silverback Films e Open Planet Studios . Dopo aver inizialmente scoperto la barriera corallina per caso con telecamere a discesa, i subacquei vi sono scesi per filmarla in alta definizione. Grazie a un’ulteriore collaborazione con l’azienda di robotica subacquea PicSea , la barriera è stata poi mappata in 3D utilizzando veicoli sottomarini autonomi (AUV).

Le dichiarazioni

“Questa barriera corallina a gorgonie rosa è una scoperta straordinaria e significativa, un piccolo santuario”, ha affermato il Dott. Stewart. “Questi delicati coralli crescono incredibilmente lentamente e ospitano una ricca varietà di vita marina. Scoprire questo habitat intatto ci offre sia un motivo urgente che una rara opportunità di agire ora per proteggerlo per le generazioni future”.

Una scoperta sorprendente nata dalla scienza e dalla narrazione

Questo habitat eccezionale è stato scoperto mentre la troupe si preparava a girare le scene del fondale marino per Ocean. Sebbene gran parte dell’area attentamente esaminata prima delle riprese presentasse relativamente poca vita visibile, all’improvviso si sono imbattuti in qualcosa di completamente diverso: un incredibile ecosistema marino che sembrava quasi incontaminato dall’attività umana. Le gorgonie crescono solo di pochi millimetri all’anno e le loro dimensioni indicano che si sono stabilizzate da un periodo di tempo significativo.

“Siamo rimasti scioccati”, ha detto Olly Scholey, direttore di Silverback Films. “Quello che abbiamo visto sul fondale marino era un tappeto di gorgonie rosa, un’oasi di vita nascosta sotto le onde. Solo esplorando l’area abbiamo scoperto questo incredibile habitat, vulnerabile alla distruzione. Se un’indagine ha portato alla luce una tale gemma, chissà quanti altri tesori sono nascosti sui fondali marini”.

“Quando ho saputo la notizia del sito di gorgonie, ero molto emozionato”, ha dichiarato Andrew Durrant, fondatore di PicSea. “Eravamo già onorati di partecipare a questo progetto, e avere l’opportunità di fotografare un sito inesplorato come questo con i nostri robot è stato un passo avanti. Le nostre ricostruzioni 3D georeferenziate forniranno al team di MBA un potente strumento di valutazione e protezione”.

La barriera corallina, situata su un terreno difficile da pescare a strascico, potrebbe essere sfuggita all’impatto della pesca grazie alla sua topografia unica. Tuttavia, la sua sopravvivenza è tutt’altro che assicurata.

Un momento critico per la protezione marina

La tempistica della scoperta rende ancora più urgenti i dibattiti globali sulla conservazione degli oceani. A breve distanza dalla Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani tenutasi di recente a Nizza, la scoperta di un habitat marino così raro e incontaminato rafforza la necessità di una maggiore tutela nelle acque del Regno Unito e non solo.

“C’è speranza: se proteggiamo adeguatamente gli ecosistemi marini e gestiamo le attività umane in modo sostenibile, l’oceano potrà riprendersi a una velocità sorprendente”, ha aggiunto il Dott. Stewart. “Le prove e le informazioni fornite dall’MBA, insieme ai nostri sforzi per migliorare la gestione della pesca e la conservazione marina, contribuiscono a promuovere pratiche migliori e a influenzare le politiche a tutela dei nostri oceani”.

Il ruolo della Marine Biological Association

Questa scoperta è l’ultimo esempio della leadership dell’MBA nella scienza oceanica, nelle scoperte e nelle prove a supporto della nostra comprensione e conservazione. Per 140 anni, l’MBA è stato all’avanguardia nella ricerca marina, combinando rigoroso lavoro sul campo, innovazione tecnologica e fornitura di prove indipendenti che promuovono la nostra comprensione e la protezione dell’ambiente marino.

“L’MBA è fondamentale per una migliore gestione degli oceani”, ha affermato il Dott. Stewart. “Questa scoperta, come gran parte della nostra ricerca, dimostra il potere della scienza di guidare la conservazione e influenzare politiche significative”.

Collaborando con il team di produzione di Ocean con David Attenborough, leader nella cinematografia subacquea, l’MBA li ha supportati con orgoglio attraverso la ricerca, la consulenza scientifica e il supporto tecnico per alcune riprese. L’MBA è ora entusiasta di proseguire questo lavoro insieme in futuro per aiutare le persone a comprendere l’oceano e come la scienza, la narrazione e l’azione individuale possano contribuire al suo recupero.

“Questo lavoro ha rivelato una nuova area che sarebbe particolarmente suscettibile al dragaggio delle capesante e ci ha permesso di fornire prove utili alla sua protezione”, ha affermato il dott. Stewart.

La rigenerazione è possibile

Il film trasmette un messaggio di speranza: gli ecosistemi marini, se protetti, possono riprendersi, spesso più rapidamente del previsto. Il lavoro decennale del Dott. Stewart con il Community of Arran Seabed Trust (COAST) in Scozia ne è la prova. Le campagne di COAST hanno portato alla creazione dell’unica zona di divieto di pesca in Scozia e di un’area marina protetta più ampia al largo della costa meridionale dell’isola di Arran, dove la ricerca condotta dal Dott. Stewart, che è anche Professore Associato presso l’Università di Plymouth, ha documentato un notevole recupero della vita marina, comprese specie pescate a scopo commerciale come capesante e aragoste.

“Ocean with David Attenborough dimostra che quando smettiamo di danneggiare l’oceano, questo si riprende, spesso più velocemente di quanto ci aspettassimo”, ha affermato il Dott. Stewart. “Ma abbiamo bisogno di un intervento urgente. Pescare con l’attrezzatura sbagliata nel posto sbagliato può essere estremamente dannoso, e scoperte come questa barriera corallina evidenziano quanto sia ancora in gioco”.