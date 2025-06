Scoppia la condotta idrica: caos in Piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento

MeteoWeb

Una rottura ad un tubo della condotta idrica sta provocando il caos ad Agrigento, in particolare in Piazza Vittorio Emanuele, dove si registra il sollevamento dell’asfalto e un’importante perdita di acqua. Acqua e fanghiglia hanno invaso la strada all’altezza della scalinata della Posta Centrale e della Questura. Sul posto sono subito intervenuti i poliziotti della sezione Volanti e gli agenti della Polizia locale, che hanno chiuso la strada per il rischio di nuovi cedimenti. Il sindaco Francesco Micciché, contattata Aica, ha avuto conferma che si tratta di un guasto alla condotta idrica. L’azienda che gestisce il servizio idrico si è subito attivata per cercare di ripristinare la rottura in tempi brevi.