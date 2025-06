Scossa di terremoto nel Mar Ionio Meridionale: magnitudo 4.8 al largo della costa greca | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata registrata oggi, sabato 21 giugno, alle ore 15:25 (ora italiana) nel Mar Ionio Meridionale, al largo della costa della Grecia. Secondo quanto rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’evento sismico si è verificato a una profondità di 12.3 chilometri. L’epicentro è stato localizzato in mare, in una zona ben nota per la sua elevata attività. Il Mar Ionio Meridionale continua a essere monitorato dagli esperti. L’INGV e le autorità locali rimangono in costante contatto per eventuali aggiornamenti o repliche sismiche.