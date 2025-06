Selfie agli Uffizi finisce male: turista danneggia un dipinto del ‘700

MeteoWeb

Sarebbe indietreggiato per farsi un selfie all’interno degli Uffizi, finendo contro un dipinto e danneggiandolo lievemente. E’ accaduto stamani. E’ quanto si spiega dal museo, il cui personale è subito intervenuto. Il visitatore è stato identificato e secondo quanto si spiega, verrà denunciato. Il quadro, un dipinto del ‘700, ‘Ritratto di Ferdinando de’ Medici gran principe di Toscana’, di Anton Domenico Gabbiani, si spiega ancora dal museo, ha riportato “lievi danni” ed è già stato rimosso per l’intervento di risistemazione. In base a una foto pubblicata sul sito del Corriere, si vede uno squarcio sul dipinto, all’altezza del piede destro del gran principe fiorentino ritratto da Anton Domenico Gabbiani. Secondo però da quanto dichiarato dal museo il danno non sarebbe grave.

“Oggi un turista volendo fare un meme davanti a un dipinto, indietreggiando in posa come il principe dei Medici ritratto ha urtato la superficie dell’opera. Il problema di visitatori che vengono nei musei per fare meme o scattare selfie per i social è dilagante: porremo dei limiti molto precisi, impedendo i comportamenti non compatibili con il senso delle nostre istituzioni e del rispetto del patrimonio culturale”. Lo ha detto il direttore degli Uffizi Simone Verde, in merito al danneggiamento del dipinto settecentesco avvenuto oggi in museo.