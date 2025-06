Il Senato approva il decreto per Campi Flegrei e alluvioni: ora passa alla Camera

MeteoWeb

Nell’Aula del Senato, si approva per alzata di mano il disegno di legge di conversione del decreto che contiene disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali che si sono verificati in Emilia Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile. Il provvedimento passa ora alla Camera.

“Il decreto che stiamo per approvare non si limita a estendere le norme dei precedenti provvedimenti ai nuovi eventi calamitosi, ma introduce anche nuove misure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata“. Così in Aula la senatrice di Fratelli d’Italia, Marta Farolfi. “Questo decreto, infatti, stanzia ulteriori risorse come il miliardo di euro per un Piano straordinario di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico da attuare dal 2027 al 2038 – ha aggiunto – Ringrazio quindi il Governo Meloni e il Ministro Musumeci perché questo decreto ci permetterà di fare un passo decisivo verso la prevenzione strutturale e la vera ricostruzione. Ora però ci aspettiamo che anche gli enti locali, a partire dalle Regioni e in particolare dalla Regione Emilia Romagna, facciano la loro parte. Perché, voglio ricordare che, proprio la Regione Emilia Romagna, a fronte di 1 miliardo e 378 milioni di euro stanziati per il contrasto al dissesto idrogeologico dal 2015, ne ha spesi solo 267 milioni, cioè il 25,53%. È ora di mettere da parte le bandiere di partito e di fare squadra per il bene dei cittadini e soprattutto – conclude Farolfi – per evitare che eventi così drammatici debbano ripetersi”.